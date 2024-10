Aliou Cissé non reconduit : la réaction de El Hadji Diouf

Les réactions pleuvent suivent au limogeage d'Aliou Cissé du banc des Lions du Sénégal. El hadji Ousseynou Diouf salue le parcours de son ex-coéquipier nommé entraineur en 2015. "Tu as su redorer le blason de notre équipe, et grâce à toi, le Sénégal fait à nouveau trembler ses adversaires. Ton parcours, de joueur à ton poste de d'entraineur, témoigne d'une rigueur et d'une soif de de bien faire qui n'ont jamais failli", a réagi le double ballon d'or africain en 2001 et 2002, repris par Source A. El Hadji Diouf d'ajouter : "Après neuf années à la tête de notre sélection nationale, je tiens à te remercier du fond du coeur. Ta passion et ton dévouement ont été les piliers de notre succès, avec ce magnifique trophée de la Can avec lequel tu nous fais entrer dans l'histoire des grandes nations de football du continent". Il conclut : "Au nom du peuple sénégalais et en mon nom propre, merci pour tout, mon capitaine emblématique. Tu resteras à jamais gravé dans nos mémoires."