Alexandre Lacazette veut écrire l’histoire, le futur de Kvicha Kvaratskhelia se précise

Lacazette veut emmener les Bleus en finale des Jeux Olympiques, l’avenir de Kvaratskhelia s’éclaircit et Renato Sanches veut se relancer, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Lacazette est en mission L’Équipe de France Olympique affronte l’Égypte ce soir en demi-finale. Et cette rencontre a forcément une place importante dans le cœur du capitaine lyonnais, Alexandre Lacazette. Ce match est un rêve comme il le déclare lui-même sur la une du Progrès. Devant son public, le buteur veut frapper fort et se comporte comme un leader depuis le début de la compétition. Le Parisien parle d’un général en conquête ce soir. Naples tient le bon bout avec Kvaratskhelia Le dossier Kvaratskhelia touche à sa fin. Après le travail de blindage du président Aurelio De Laurentiis, le Géorgien semble être enfin épanoui. Sa bonne relation avec Antonio Conte le pousse à rester. Il sait qu’en l’absence d’Osimhen, il sera le leader de l’attaque. Une rencontre entre les parties pour une prolongation est prévue à la fin du mercato. La renaissance de Renato Sanches Record se penche sur le cas Renato Sanches. Depuis son départ de Benfica en 2016, le joueur enchaîne les blessures. Selon le journal, le joueur est déterminé à revenir en forme et travail beaucoup sur son physique. Il souhaite renaître et s’est entouré d’un préparateur physique.