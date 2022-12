Al Khaïry : Babacar Fall et Anouchka se sont dits oui !

« Décembre au Sénégal, c’est le mois des mariages », pour évoquer le nombre importants d’unions célébrés en cette fin d’année. Et ce phénomène compte bien aller jusqu’au bout de l’année. Dans la discrétion la plus totale, le célèbre journaliste de la RFM, Babacar Fall s’est marié avec la présentatrice vedette de la RTS1 (précédemment à ITV) Adama Anouchka Ba ce samedi 31 décembre.les deux tourtereaux ont organisé une fête dans la discrétion la plus totale à Guédiawaye.