Air Sénégal : surpression de lignes, des partenaires privés dénoncent…

Le ministre des Transports aériens, El Malick Ndiaye, et le nouveau directeur général d’Air Sénégal, Tidiane Ndiaye, interpellés. Les partenaires privés de la compagnie Air Sénégal au Cameroun et au Gabon dénoncent le procédé de la nouvelle direction dans la suppression de la ligne de l’Afrique centrale notamment. « Nous n’ignorons pas qu’il y a un nouveau Directeur de Air Sénégal qui peut avoir sa Vision. Nous n’ignorons pas non plus qu'il y a un problème d'appareils. Mais, nous pensions que les nouvelles autorités de la compagnie allaient au moins prendre contact avec nous, se renseigner avant de prendre une telle décision. Or, cela n'a pas été fait », regrettent-ils. Repris par Bés Bi, ils rappellent que « la fermeture avait été annoncée l’année dernière » mais « la compagnie avait réduit finalement de 5 à 2 les fréquentations dans la zone». Aujourd’hui, ces privés, qui ont adressé une lettre à l’ancien directeur commercial d’Air Sénégal, qui succède à Alioune Badara Fall, le soupçonnent de « vouloir renforcer la ligne du Maroc ». Un choix qu’ils jugent « incohérent ». Pour l’heure, renseigne la source, la nouvelle direction a pris des mesures pour « le réacheminement» et « le remboursement intégral » des passagers concernés par la suppression de lignes, complète le journal du Groupe Emedia.