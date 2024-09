Agression de Guy Marius Sagna au Togo : le Ministère des affaires étrangères condamne fermement

Le Ministère de l'Intégration Africaine et des Affaires Étrangères a exprimé son indignation face à l’agression dont a été victime le député sénégalais et membre du Parlement de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, le samedi 29 septembre 2024 à Lomé, au Togo. Ce dernier se trouvait sur place pour assister à la troisième session extraordinaire de la commission du Parlement de la CEDEAO. En marge de cette session, le député a participé à une réunion organisée par des citoyens togolais, qui sont également ses « mandants ». Selon ses déclarations, l’agression, qualifiée de « brutale » par le ministère, s'est produite dès le début de cette rencontre, perpétrée par des individus présentés comme des nervis. Le Ministère a fermement condamné cet « acte inqualifiable » et a adressé ses vœux de prompt rétablissement à l’Honorable Guy Marius Sagna. En réaction à l’incident, la Ministre de l'Intégration Africaine et des Affaires Étrangères a pris contact avec son homologue togolais, après s’être entretenue par téléphone avec le député pour s’enquérir de son état de santé. Dans ce cadre, elle a sollicité des garanties pour que l'intégrité physique de son compatriote soit protégée. Le Ministère a, par ailleurs, salué « l'engagement » du ministre togolais, qui a assuré que toutes les mesures nécessaires seraient prises pour garantir la sécurité du député sénégalais.