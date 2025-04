Agression contre Elhadji Samba Thiam Diaw et Mohamed Diakhaté : l'intersyndicale des travailleurs du CROUS/UGB exprime son indignation

Cet acte intolérable n’est pas un incident isolé, mais s’inscrit malheureusement dans une série de comportements agressifs devenus récurrents, érigés en mode d’action par certains étudiants de ladite Commission, qui semblent se considérer au-dessus des règles élémentaires de respect, de civilité et de légalité.



Face à cette escalade inquiétante de la violence contre les agents du CROUS, l’Intersyndicale :



- Condamne avec la plus grande fermeté ces agissements barbares, contraires aux valeurs de paix, de dialogue et de respect mutuel qui doivent prévaloir dans l’espace universitaire ;



- Interpelle solennellement le Directeur du CROUS, le Recteur de l’Université Gaston Berger et le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, sur la gravité des faits et leur caractère répétitif ;



- Exige que des mesures urgentes et exemplaires, comme la dissolution immédiate de la Commission sociale des étudiants, l’application stricte du règlement intérieur du Crous, la mise en place d’une Commission de discipline commune entre le Rectorat et le Crous, soient prises pour :



1. Assurer la sécurité et la protection effective de tous les travailleurs du CROUS,

2. Identifier et sanctionner sans complaisance les auteurs de ces actes inqualifiables,

3. Mettre fin à l’impunité qui encourage ces dérives.



Nous appelons tous nos collègues à la plus grande vigilance, à l’unité syndicale et à la solidarité. L’Intersyndicale se réserve le droit de prendre toutes les dispositions nécessaires si ces violences persistent ou restent impunies.



La violence ne peut, ne doit et ne devra jamais être une norme dans notre université. Trop, c’est trop !



Pour un cadre de travail serein, respectueux et sécurisé pour tous.



Fait à Saint-Louis, le 29 avril 2025



L’Intersyndicale du CROUS/UGB