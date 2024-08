Affaire de la drogue saisie au Port de Dakar : emprisonné plus de 4 ans, le présumé cerveau fait des révélations après sa libération

L’affaire avait fait les choux gras de la presse en juin 2019. La Douane avait informé, dans un communiqué, d’une saisie au Port autonome de Dakar, de plus de 238 kilogrammes de cocaïne. Plusieurs suspects ont été arrêtés. Parmi eux, Ibrahima Thiam Toubay, soupçonné d’être le cerveau de la bande. Inculpé puis placé sous mandat de dépôt, il a été blanchi après quatre ans et cinq mois passé en prison. Ayant énormément perdu pour une affaire dont il jure n’avoir rien à y voir, Ibrahima Thiam Toubey révèle qu’il y a des autorités douanières de l’ancien régime qui en savent beaucoup sur cette affaire « s’ils ne sont pas impliqués ». « Je connais des autorités, notamment un frère d’une très haute personnalité de l’ancien régime, qui ne sont pas nettes dans cette affaire. J’ai même quelques éléments de preuve notamment un sms qu’il a envoyé », a déclaré M. Toubey. Qui appelle les nouvelles autorités à jeter le regard sur ce dossier. « J’aurais voulu que les nouvelles, ces nouveaux juges et procureurs en qui j’ai confiance, ainsi que ces nouvelles autorités de la police et de la gendarmerie, jettent encore un œil sur ces dossiers ». A noter que plusieurs autres centaines de Kilogrammes de cocaïnes ont été saisies plus tard. Au total, il s'agit de 300 kilogrammes de drogue saisie dont 74 Kg ont disparu et retrouvés plus tard dans un véhicule en provenance de la Belgique, rappelle Les Echos.