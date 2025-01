Affaire Tabaski Ngom : les enquêteurs font de troublantes découvertes aux Maristes

Dans le cadre de l’enquête sur l’affaire Tabaski Ngom, la Dic a effectué une perquisition au domicile de cette dernière aux Maristes. D’après Libération, qui donne l’information, les policiers sont tombés sur des documents qui révèlent le patrimoine immobilier de l’inspectrice du Trésor et des factures qui semblent trahir des opérations douteuses.



Le journal rapporte que la perquisition aurait montré que Tabaski Ngom possède un titre foncier à Pikine, un bail dans la zone de l’aéroport Léopold Senghor, deux terrains à Mbomboye (Notto Diobass) et une parcelle à Sam Notaire sur laquelle repose un projet de construction d’une villa de deux niveaux.



«Le parquet financier a, dans son réquisitoire, demandé la saisie provisoire de ces biens déjà identifiés», renseigne Libération. Qui ajoute : «Mais le plus troublant est que lors de la perquisition, les enquêteurs ont mis aussi la main sur plusieurs factures avec des noms de sociétés ayant reçu des paiements de l’Aprosi [Agence d’aménagement et de promotion des sites industriels]. Des vérifications supplémentaires devraient permettre de savoir si ces factures résulteraient ou non de marchés fictifs.»



Tabaski Ngom a été arrêtée et placée sous mandat de dépôt la semaine dernière pour détournement de deniers publics présumé lorsqu’elle occupait le poste d’agent-comptable de l’Aprosi.