Affaire Pogba : nouveau coup de théâtre, Mathias Pogba et 3 autres individus placés en garde à vue.

L’enquête consécutive à la plainte de Paul Pogba pour « extorsion avec arme en bande organisée » a pris une véritable tournure ces dernières heures. Selon les informations du Monde, mercredi après-midi, Mathias Pogba, le grand frère de « La Pioche », qui avait déclenché l’énorme emballement médiatique le dimanche 28 août dernier, a été placé en garde à vue.



Mathias n’avait pas été interrogé lors de l’enquête préliminaire réalisée au mois d’août par l’Office central de lutte contre le crime organisé (seuls le plaignant et les témoins avaient été entendus), il s’est présenté mercredi après-midi aux enquêteurs menant l’information judiciaire et été placée en garde à vue, comme 3 autres personnes (convoquées depuis mardi).



Ces derniers jours, les enquêteurs en charge de l’affaire ont étudié les messages du téléphone de Mathias Pogba et auraient découvert une grande proximité entre l’attaquant de 32 ans et les amis d’enfance du quartier de Roissy-en-Brie qui auraient demandé pas moins de 13 millions d’euros au champion du monde 2018.



Contacté par Le Monde, l’avocat de Mathias Pogba, Richard Arbib, n’a pas encore donné suite.