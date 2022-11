Affaire Pape Alé Niang : Vers la décrispation ?

La Coordination des associations de Presse (Cap) poursuit son combat pour la libération du journaliste Pape Alé Niang. Ses responsables ont rencontré le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique, Moussa Bocar Thiam, et son équipe. L’audience a eu lieu hier jeudi. D’après le communiqué qui a sanctionné la rencontre, les journalistes ont « convaincu la tutelle de l’urgence de travailler ensemble pour la libération » du confrère et directeur de publication de Dakarmatin.com. « Cette affaire a freiné tous les efforts déployés pour la tenue des Assises de la presse qui visent à réunir les conditions d’une presse professionnelle, libre et responsable », précise le document. Lequel ajoute les parties prenantes ont, dans ce contexte, convenu qu’il faut aller vers l’apaisement et la décrispation à propos de cette affaire. Le journaliste d’investigation Pape Alé Niang est incarcéré à la prison de Sébikotane, en attendant l’instruction de son dossier. Il est poursuivi pour divulgation de documents militaires sans autorisation de la hiérarchie de nature à nuire à la défense nationale, appel à la subversion, recel et diffusion de documents administratifs estampillés secret et propagation de fausses nouvelles.