Affaire Mame Mbaye Niang: Un ancien directeur du PRODAC arrêté par la Dic

Dans le cadre de la reddition des comptes,le Pool judiciaire financier (PJF) par le biais de son procureur est plus que jamais déterminé à faire la lumière sur l'affaire PRODAC. C'est dans cette perspective que la Division des Investigations Criminelles a procédé le mardi dernier à deux arrestations sur instruction du parquet financier. Il s'agit du biologiste Mamina Daffé, ancien coordonnateur national du Programme des Domaines agricoles Communautaires (PRODAC) et Ibrahima Cissé, gérant d'une entreprise selon des sources de Seneweb. Le duo incriminé a été placé en garde à vue à la DIC pour faux et usage de faux et escroquerie portant sur les deniers publics.