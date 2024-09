Affaire Lat Diop : L’ex-ministre des sports devant le procureur ce jeudi

Après la prolongation de sa garde à vue, l’ex-directeur général de la Lonase sera probablement déféré au parquet ce jeudi. Après plusieurs jours passés à la Dic et une perquisition effectuée ce mercredi à son domicile aux Maristes, il devrait, selon toute vraisemblance, être présenté devant le procureur ce jeudi. Aux questions des enquêteurs sur son patrimoine, ses biens et autres, il a signifié qu’il n’avait rien à cacher. Et, par conséquent, il leur donne carte blanche pour effectuer cette opération de vérification à son domicile. Selon des informations de DakarActu, et compte tenu de la fin du délai légal de la garde à vue, il sera présenté au procureur ce jeudi matin.