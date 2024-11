Affaire Jérôme Bandiaky : le frère de Doudou Kâ désigne le propriétaire de deux des armes saisies chez lui par la Dic

Une source de Seneweb rapporte que Sakory Kâ sera déféré au parquet ce jeudi 28 novembre. Ce dernier, accessoirement frère de l’ancien ministre Doudou Kâ, a été arrêté dans le cadre de l’enquête qui vaut une détention à Jérôme Bandiaky, soupçonné d’avoir trempé dans des massacres de manifestants entre 2021 et 2023. La Dic, chargée du dossier, a saisi trois armes à feu, des cartouches et des gilets pare-balles lors de la perquisition de l’appartement de Sakory Kâ à Ouest-Foire. Face aux enquêteurs, le mis en cause aurait déclaré que deux des armes trouvées à son domicile, dont une avec un permis expiré, appartiennent à son défunt père. Source A, qui donne l’information, rapporte que ce dernier, selon la confession de son fils, était douanier. Sakory Kâ aurait été désigné par Jérôme Bandiaky comme celui qui lui a vendu l’une des armes à feu découvertes chez lui.