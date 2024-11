Affaire Jérôme Bandiaky : l'étau se resserre autour du frère de Doudou Kâ

Sakory Kâ dit Papis a passé sa première nuit en prison. Libération, qui donne l'information, précise que le frère de l’ancien ministre Doudou Kâ, arrêté dans le cadre de l'affaire Jérôme Bandiaky, ancien membre de la sécurité de l'Alliance pour la République (Apr) et chef présumé des «Marrons du feu» soupçonné d’avoir trempé dans des massacres de manifestants entre 2021 et 2023, a été finalement placé sous mandat. Kâ est poursuivi pour trafic d'armes, détention illégale d'armes et manoeuvres de nature à troubler l'ordre public. Désigné par Jérôme Bandiaky comme étant celui qui lui a vendu l’une des armes à feu découvertes chez lui, le frère de l'ex-ministre des Transports aériens, a rejeté l'accusation, jurant que ce dernier «l'a cité à tort». Repris par le journal, il affirme que même son frère, Doudou Kâ, «avait pris ses distances» avec Bandiaky.