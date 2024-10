Affaire Dr Alioune Badara Mbacké : Le procès renvoyé au…

Appelée à la barre du tribunal de Matam, ce jeudi 31 octobre, l’affaire retenue contre le docteur Alioune Badara Mbacké a été ajournée. Motif : l’avocat de la partie civile est en voyage. De plus, la plaignante, Dieynaba Sangharé Ndiaye, est en détention à la Maison d’arrêt des femmes (MAF) sise à Liberté 6, à Dakar. Ainsi, le dossier sera plaidé à la date du 7 novembre prochain. Pourtant, les avocats de la défense voulaient plaider ce dossier aujourd’hui. «La distance entre Dakar et Matam est longue. Nous ne pouvons pas revenir de sitôt. C’est notre seul souci. De plus, la dame qui est en prison peut se faire valablement représenter par son avocat», a affirmé l’un des avocats du Dr Mbacké. Prenant la parole en dernier, le juge a pris sa décision. «Nous préférons un débat contradictoire. Sur ce, nous ordonnons l’extraction de Dieynaba Sangharé Ndiaye afin qu’elle puisse venir comparaître devant le tribunal. Son conseil aussi sera là», a-t-il prononcé.