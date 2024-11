Affaire Batiplus : le réquisitoire du Procureur

Trainés en justice par la socété Batiplus pour détournement, Rachelle Sleylati, son père et son fiancé, risquent gros. Le procureur de la République a requis quatre ans de prison ferme contre les prévenus. Ce n'est pas tout, signale Les Échos, évoquant les derniers rebondissements de l'affaire qui a éclaté en 2020 dans sa livraison de ce vendredi (8 novembre) : La partie civile réclame 4 milliards 146 millions de francs Cfa en guise de réparation. Après plusieurs renvois, le procès s'est tenu ce jeudi, en l'absence des prévenus. N'empêche, le Tribunal a retenu l'affaire. «Ni Rachelle Sleylati, ni son père, encore moins son fiancé, Rabih Kboury, ne se sont présentés à la barre. Une manoeuvre de plus, qui fut la manoeuvre de trop afin d'obtenir un énième report du procès ?», avance le journal. Qui indique que les mis en cause seront édifiés le 19 décembre prochain, date du délibéré.