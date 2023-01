Affaire Amy Ndiaye : Les deux députés du PUR édifiés aujourd’hui

Les deux députés du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), Massata Samb et Mamadou Niang, jugés pour coups et blessures et menaces de mort, seront fixés sur leur sort ce lundi 2 janvier 2023. Le Tribunal des flagrants délits devant lequel les prévenus ont comparu devait délibérer depuis le 26 décembre dernier. Le lendemain de Noël sera finalement déclaré férie par le président de la République, Macky Sall. Le parquet a requis le 19 décembre dernier, lors du procès, deux ans de prison ferme. Quant à la partie civile, leur collègue Amy Ndiaye, elle réclame 500 millions F CFA de dommages et intérêts.