Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle: Une femme en provenance du Sénégal interpellée avec 8 kilos de cocaïne

Une femme en provenance de Dakar (Sénégal) a été interpellée à l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle alors qu’elle transportait près de 8 kilos de cocaïne. Cette dernière, ainsi qu’un homme venu la récupérer, ont été placés en garde à vue, renseigne Le Figaro visité par Senego. Elle est suspectée d’être une «mule». « L’investigation ayant permis cette saisie de haute valeur débute sur une information, envoyée aux autorités de façon anonyme. Celle-ci indique qu’un individu va recevoir, dans la matinée de dimanche, une livraison de cocaïne à l’aéroport. Les enquêteurs du groupe de recherche et d’investigation (GRI) mettent alors en place une surveillance de l’homme signalé. Dimanche matin, ils le suivent discrètement, en filature, jusqu’au terminal 2 de l’aéroport, où il se poste pour attendre sa «mule». Quelques minutes plus tard, l’intéressé retrouve la femme, descendant d’un avion en provenance de Dakar (Sénégal). La suspecte transporte trois valises, «dont l’une laisse apparaître des colis caractéristiques d’un conditionnement de cocaïne », lit-on dans le site français. L’homme et la femme sont immédiatement interpellés et placés en garde à vue. En fouillant les valises, et le véhicule de l’homme, les autorités découvrent pas moins de 7,950 kilos de cocaïne, au sein de cinq paquets différents. Une quantité de poudre pouvant être vendue entre 500.000 et 700.000 euros à la revente, le gramme de cocaïne s’écoulant autour de 65 euros en France. D’après les informations de Le Figaro, une tierce personne voyageant avec la femme interpellée a quitté l’aéroport à bord d’un autre véhicule. Elle est actuellement recherchée. Le service départemental de police judiciaire (SDPJ) de Seine-Saint-Denis est en charge des investigations.