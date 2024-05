Actes d'indiscipline routière: Un chauffeur et un apprenti arrêtés par la police de Dakar

Les internautes sont indignés et attristés par une vidéo virale montrant quatre apprentis-chauffeurs sur le marche-pied d'un véhicule communément appelé Ndiaga Ndiaye. Ils s'adonnaient à un jeu grave au moment où le car roulait sur l'autoroute. Suite à ce tollé, la police a ouvert une enquête sur instruction de l'autorité judiciaire. Les investigations menées par les limiers de la Section des Accidents du Commissariat central de Dakar ont permis de mettre la main sur deux parmi des mis en cause, selon des sources de Seneweb. Il s'agit d'un chauffeur et d'un apprenti. Le duo incriminé est en garde à vue dans les locaux de la police de Dakar. Ils seront présentés au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar après l'enquête. Les autres mis en cause sont recherchés par les enquêteurs.