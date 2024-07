Accident sur l'axe Ngaye - Tivaouane : 2 morts et plusieurs blessés

Une tragique collision survenue, hier soir, entre Ngaye Mécké et Tivaouane, s'est soldée par un bilan provisoire de deux morts et plusieurs blessés dans un état grave. C'est un bus, en partance pour Keur Momar Sarr, dans le Walo (département de Louga), avec à son bord plusieurs passagers, qui a perdu une roue, avant d'entrer en collision avec un véhicule de type 4x4. Il terminera sa course contre un arbre. Malheureusement, au cours de l'évacuation des blessés et des morts, une des ambulances a aussi essuyé un accident, occasionnant deux fractures chez un des brancardiers.