Abdoulaye Seydou Sow lâche un gros morceau : « Macky Sall m’a dit qu’il voulait changer de candidat »

Petit à petit, les choses se clarifient. Ou se confirment puisque beaucoup étaient convaincus des fortes divergences entre le Président Macky Sall et Amadou Ba. Abdoulaye Seydou Sow, invité de l’émission « L’invité de MNF » ce mercredi est allé plus loin sur une autre intention prêtée à Macky Sall, celle de choisir un autre candidat en pleine campagne. Le ministre en charge de l’Urbanisme à l’époque commence d’abord par nier : « Le président n’a jamais dit qu’il lâchait Amadou Ba. » Puis, il avoue : « Au temps pour moi, il me l’a dit une seule fois. Un lundi, il m’a convoqué m’a dit ce qu’il reprochait à Amadou et qu’il voudrait changer de candidat. Je lui ai dit mon avis, c’est-à-dire qu’il faut continuer avec Amadou parce que c’est la meilleure solution, même si je m’en remettrais à toute décision qu’il prendrait. D’abord parce qu’il a été investi candidat, ce que rien ne pourrait remettre en cause. Il m’a dit : « Je vais consulter les autres et je prendrai la décision mercredi en Secretariat exécutif national. »Mahmout Saleh, Oumar Sarr, Benoît Sambou… »Ce jour là, poursuit le maire de Kaffrine, le Président m’a reçu avec Mahmout Saleh, Oumar Sarr, Benoît sambou ». Il ne nie pas le froid entre Macky Sall et son candidat, battu par Bassirou Diomaye Faye dès le premier tour. « Madiambal a été formidable dans l’analyse. Il y a des choses qui se sont passées entre eux que nous-mêmes nous ignorons. C’est à eux de l’éclairer », a dit Abdoulaye Seydou Sow, l’un des soutiens pourtant bien visibles du candidat de Benno alors même que ce dernier était rejeté par une partie de l’Apr notamment. Sow semble avoir pris ses distances avec Ba. Et l’appel en direct de Macky Sall, à Kaffrine, dimanche dernier, devant la délégation qui le représentait au Daaka, semble le confirmer. « Je serai avec Macky Sall », a dit le ministre en charge de l’Urbanisme à l’époque.