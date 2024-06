Abass Fall prévient Bougane et Madiambal : « dans quelques jours… »

Abass Fall se prononce sur la convocation des directeurs de publication des journaux Tribune et Le Quotidien. Le député s’en prend aux Patrons de ces médias Bougane et Madiambal au sujet des publications sur l’affectation du général Kandé. « Nous les connaissons, ces gens n’aimeront jamais Pastef et son leader Ousmane Sonko, mais c’est voué à l’échec », a-t-il dit sur Walftv. D’après Abass Fall, les patrons de ces médias à travers leurs publications voulaient atteindre le Premier ministre Ousmane Sonko. « Ce que Macky Sall faisait contre Ousmane Sonko, c’est ce que certains tentent de faire », poursuit Abass, « mais ça ne passera pas parce que l’un, propriétaire du journal Tribune est un homme politique en perdition. Il n’a pas pu obtenir le parrainage. Et l’autre tout le monde le connais », affirme le responsable de Pastef. Il a même averti les deux hommes: « Je ne veux pas avancer sur certaines choses, mais dans quelques jours beaucoup de choses vont apparaître« , a-t-il dit sans en dire plus sur ce qui se prépare. Abass Fall estime que c’est très grave de dire que le général kandé n’est pas d’accord avec le premier ministre… Mais, les Sénégalais sont de très loin en avance sur la classe politique. Ils ont élu Bassirou Diomaye.