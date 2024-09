ASER : une surfacturation de près 4 milliards Francs CFA signalée

Au Sénégal, on est en plein dans le tourbillon de la reddition des comptes. Le nouveau régime a mis en branle la machine. Dans le but de retrouver les traces de l’argent du contribuable, d’anciens dignitaires du régime de Macky Sall suspectés d’avoir eu une mauvaise gestion des deniers publics défilent dans les locaux de la division des investigations criminelles. Après Lat Diop ce weekend, c’est autour de Diop Sy et de sa fille qui depuis ce matin répondaient aux questions des enquêteurs. L’ancien ministre des Sports et directeur de la Lonase est depuis hier gardé en vue. Sous le même ordre, une nébuleuse affaire de surfacturation secoue l’agence sénégalaise d’électrification rurale (Aser). D’après les informations de nos confrères Actu 24 Tv une surfacturation de 4 milliards 407 millions 664 768,81 francs CFA met l’agence sens dessus dessous. Ces surfacturations, d’après la même source, portent sur l'achat de 680 poteaux béton de 12m1250 dan. AEE POWER Sénégal est un projet de livraison d’équipements et de réalisation de services pour l’électrification de localités au Sénégal » sur la période 2024-2025-2026. Dans cette affaire de surfacturation l’incompréhension réside sur les prix des poteaux qui initialement devaient coûter 2040,35 Euros l’unité est facturé à 2421,75 Euros. Le même constat est effectué dans le cadre de l’acquisition de 1700 poteaux de béton de 12m 400 dan. Là, également, il était cédé à AEE POWER SÉNÉGAL à 2460, 20 Euros au lieu de 1794, 39 Euros représentant le prix normal.