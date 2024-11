A Ndiaganiao, le président Bassirou Diomaye Faye réitère son appel à un scrutin apaisé

Le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a réitéré dimanche à Ndiaganiao (Mbour Ouest), où il a voté, son appel à un scrutin apaisé. ”J’invite à nouveau les électeurs à faire preuve de sérénité, à jouer pleinement la carte de la paix“, a lancé le président Faye. “La maturité démocratique, a poursuivi encore le chef de l’État, c’est aussi des acteurs responsables qui s’affrontent par les idées et par les programmes, qui parlent aux peuples dans la sérénité et la paix“. Pour Bassirou Diomaye Faye, même si à l’arrivée, “il y aura toujours des vainqueurs et des vaincus, (…), en définitive c’est le peuple sénégalais qui sera gagnant“. Il a insisté sur l’ “obligation” de préserver la réputation du Sénégal, auprès de la communauté internationale. Arrivé à 10 h 09 à l’école élémentaire de Ndiayendiaye, en compagnie de son épouse, la première dame Marie Khone Faye, le chef de l’État a voté au bureau numéro 2. Le président Faye est arrivé samedi peu après 17 heures à Ndiaganiao, où il a passé la nuit. Le centre Ndiayendiaye compte 1.875 électeurs répartis entre quatre bureaux. Le vote s’y déroule normalement , avec une forte affluence.