À 7 jours de la Présidentielle, Guy Marius Sagna avertit Macky Sall : « Nous n’accepterons aucun coup d’Etat électoral »

A quelques jours de la Présidentielle qui se tiendra, ce dimanche 24 mars 2024, le député Guy Marius Sagna, actuellement en campagne électorale avec la coalition Diomaye Président, a mis en garde le président Macky Sall contre toute tentative de coup d’Etat. « Macky a déjà rédigé ses deux discours. Celui où il félicite DIOMAYE d’avoir été élu 5e PRÉSIDENT de la république du Sénégal. Et celui où il félicite un autre candidat. Au président Macky Sall je veux qu’il sache qu’une victoire de son candidat est impossible et il le sait » , a avertie le parlementaire Guy Marius Sagna. « Nous n’accepterons aucun coup d’État électoral le 24 mars 2024 ni aucun coup d’État militaire consécutif aux troubles occasionnés par le vol de la victoire de Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de sa coalition DIOMAYE PRÉSIDENT » , a ajouté le député dans un post paru sur sa page Facebook.