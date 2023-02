25 migrants clandestins maliens interceptés à Saint-Louis

La police de Saint-Louis a intercepté, avant-hier 25 migrants clandestins qui voulaient rallier l’Espagne. Les mis en cause sont tous des ressortissants maliens. Selon Enquête, c’est en début de soirée que les limiers du commissariat central de Saint-Louis ont eu écho d’une information faisant état d’un projet de voyage clandestin organisé par une bande de trois individus. Leurs sources précisent qu’il s’agissait, en l’occurrence, des nommés Mbaye G., Modou G. et L. Fall, sans autres précisions. Les flics ont effectué une descente inopinée au domicile de L. Fall qui est présenté comme le gardien du matériel de voyage. Sur les lieux, renseignent le journal, il a été trouvé un équipement qui confirme un voyage à destination des iles Canaries à bord d’une pirogue. En effet, les éléments de la brigade de recherches dudit commissariat ont trouvé sur place un moteur hors-bord, des denrées alimentaires, dont des biscuits et autres ustensiles de cuisine. Confondu sur place avec ce matériel, ont renseigné nos interlocuteurs, L. Fall a d’abord soutenu que le matos appartenait à son frère (pêcheur) avant de revenir sur ses propos, déclarant qu’il devait être utilisé pour les besoins d’un voyage clandestin organisé par les nommés Mbaye G. et Modou G. sans donner plus de précisions. Une enquête a été ouverte. Les investigations menées ont permis de localiser l’endroit où étaient logés les candidats qui sont tous de nationalité malienne. L’un d’entre eux, le nommé Lansana, faisait office d’intermédiaire entre les organisateurs et les candidats (au nombre de 25). Entendu sur procès-verbal, il dit avoir versé une somme de 5 500 000 F CFA sur un total de 10 400 000 F CFA, à raison de 400 000 F CFA par candidat, dans le cadre d’un projet de voyage clandestin. La descente effectuée au domicile des nommés Mbaye G. et Modou G. n’a pas permis de les retrouver sur place. Néanmoins, les recherches se poursuivent pour mettre la main sur eux.