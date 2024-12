210 plaquettes de cocaïne saisies : l'enquête débusque une mafia organisée

Dimanche dernier, les agents de la brigade mobile des douanes de Koungheul, subdivision de Kaffrine, ont intercepté 210 plaquettes de cocaïne d'une contre valeur de 18,8 milliards de francs Cfa. Pour rappel, cette saisie fait suite au ciblage d’un pick-up de type L200 mono cabine en provenance d'un pays limitrophe. Le contrôle approfondi de la carrosserie du véhicule a permis de découvrir, entre le châssis et la benne, une cachette aménagée dans laquelle les plaquettes de drogue saisies étaient dissimulées. Le conducteur, de nationalité étrangère, a été mis aux arrêts. Les soldats de l'économie, en service au niveau du barrage sur l'axe Koungheul-Kaffrine, ont été intrigués par le fait que ce véhicule, en provenance du Mali, transportait deux moutons, détaille Libération : «Dès lors, ils étaient en alerte. En faisant le tour de la voiture, les douaniers ont remarqué une déformation sur la masse de charge. Interrogé, le conducteur a gardé le silence. Immédiatement, [les pandores] ont fait à un taulier avant de découvrir [la fameuse] cachette.» Le conducteur identifié au nom de S. Sangaré a été placé en garde à vue. Repris par le journal, le mis en cause, né à Bamako en 1989, a juré face aux enquêteurs «qu'il ignorait ce qu'il transportait», déclarant qu'il a «juste été payé à hauteur de 75 000 F Cfa». «Il devait déposer le véhicule appartenant à un ressortissant malien au niveau du garage malien du Port de Dakar [où] il devait repartir au Mali avec une autre voiture déjà positionnée sur place», a-t-il affirmé. Sans convaincre. D'après la même source, l'enquête a mis à jour l'existence d'un vrai réseau criminel avec des tentacules au Mali [zone de départ] et au Sénégal [zone de transit]. Le dossier est entre les mains du Pool judiciaire financier, souligne Libération.