200 meilleurs chanteurs de tous les temps : You réagit !

Le lead vocal du Super Étoile figure dans la liste des 200 plus grands chanteurs de tous les temps, selon le Magazine de référence de la musique Rolling Stone. Dans un tweet, ce mardi, Youssou Ndour a exprimé son honneur et sa gratitude "C’est avec un tres grand honneur et une immense gratitude que je vous annonce que Le Magazine de Référence de la musique rolling stone vient de me consacrer parmi les 200 plus grands chanteurs de tous les temps. Vive la grande famille de la Musique", a-t-il déclaré. En effet, sur le classement du Magazine Rolling Stone, magazine bimensuel américain traitant la pop culture, mais à dominante musicale, créé à San Francisco en 1967, Youssou Ndour occupe la Soixante neuvième (69) place devant Michael Jackson et Bob Marley qui occupent respectivement les 86 et 98 place.