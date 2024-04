1500 migrants disparus sur la route des Canaries en 2024 : Un bateau, avec 20 cadavres à bord accoste au Brésil

C'est le choc. L'arrivée de la pirogue avec 20 cadavres au large des côtes brésiliennes commence à résoudre l’équation de la disparition des 1 500 migrants sur la route des îles Canaries en 2024. La découverte d'un bateau, en Amérique latine, avec 20 cadavres à bord, a conduit de nombreuses familles en Afrique à se demander s'il s'agit de la Pirogue de ce fils, mari, frère ou sœur qui n’a jamais donné de nouvelles depuis son départ pour les Îles Canaries . Avec l’arrivée, au large des côtes brésiliennes, d'une petite embarcation avec 20 cadavres à bord, de nombreuses familles africaines se posent des questions. Des corps en état de putréfaction Des questions légitimes si on sait que plus d'un millier de personnes ont disparu dans l'Atlantique depuis le début de l'année en tentant de rejoindre les îles Canaries. Selon la police fédérale brésilienne samedi, l'embarcation a été retrouvée par des pêcheurs au large de Salgado, dans le nord du Pará, avec les corps en état de décomposition avancée. Une enquête est d'ores et déjà en cours pour tenter d'identifier les personnes décédées, ou du moins de déterminer leur provenance.