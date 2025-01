14 employés licenciés « de manière abusive » à la CDC Habitat : la polémique enfle

Quatorze (14) employés de la CDC Habitat dénoncent leur licenciement qu’ils jugent « abusif ». L’un d’eux, ayant requis l’anonymat, s’est exprimé au micro de la RFM pour relater les faits. ​« À notre grande surprise, le 1er janvier, le directeur nous a conviés à une rencontre pour la présentation des vœux. Lors de cette réunion, il a annoncé qu’il y aurait des départs négociés en raison de problèmes de trésorerie rencontrés par l’entreprise. Cependant, nous n’avons reçu aucune lettre de préavis. Ce que nous vivons dépasse les simples difficultés économiques : c’est un combat politique. Ils cherchent à se débarrasser de militants. Nous sommes en train de solliciter un avocat et un huissier pour défendre nos droits, et nous prévoyons de saisir l’État du Sénégal. » De son côté, la direction de la CDC Habitat rejette les accusations de licenciement abusif et parle plutôt de « départs négociés ». Selon elle, ces mesures ont été prises pour des raisons strictement économiques, liées à des difficultés financières que traverse la société. La direction affirme également qu’un audit interne a révélé des doublons dans les effectifs, justifiant ainsi les décisions prises. Malgré ces explications, le différend persiste. Les employés concernés dénoncent un traitement qu’ils jugent inéquitable et envisagent des actions légales pour faire valoir leurs droits. Ce bras de fer risque de mettre davantage en lumière la gestion interne de la CDC Habitat et les défis économiques auxquels elle fait face.