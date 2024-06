120 heures de grève renouvelable : Les travailleurs des collectivités territoriales interpellent le Pm

Le ministre Moussa Balla Fofana a réitéré son appel à des discussions avec les travailleurs des collectivités territoriales, vendredi, lors de sa visite au Centre d’indexation de l’Etat–civil. Mais cette invite de Moussa Balla Fofana n’a pas eu un écho favorable. En tout cas pas pour le moment puisque l’Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal (Istcts), dans son «communiqué n°20», publié le 6 juin, a annoncé «120 heures de grève à compter du lundi 10 juin 2024, renouvelable chaque semaine jusqu’à satisfaction» de ses revendications. Mais aussi une marche nationale à Dakar et dans toutes les capitales départementales le mercredi 26 juin 2024 et une remise de mémorandum aux préfets. Les 6 syndicats qui composent l’Istcts rappellent au ministre Moussa Balla Fofana que «l’article 8 de la loi 2011-08 prévoit que dans le cadre de sa mission de service public, l’Exécutif local peut procéder à des réquisitions pour un service minimum». Mais ils lui demandent, se référant à sa lettre circulaire du 3 juin 2024, de «ne pas confondre décentralisation et déconcentration»