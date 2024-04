Xessal : L'imam Kanté invite les hommes à apprécier les femmes à leur juste valeur

La question de la dépigmentation ("xessal") continue d’alimenter les débats. Ce sujet plus ou moins inquiétant a été étudié par les praticiens qui ont révélé les conséquences néfastes de cette pratique. Selon les dermatologues, beaucoup de femmes sénégalaises sont atteintes du cancer de la peau à cause de la dépigmentation cosmétique. Elles en seraient même décédées. Une situation alarmante qui interpelle toutes les autorités sénégalaises, dont les religieux. Le prêcheur Amadou Matar Kanté n’est pas resté indifférent à ce sujet qui fait des dégâts. Dans cette vidéo, l'imam invite surtout les hommes à apprécier les femmes à leur juste valeur. Que la peau claire n’est pas plus belle que la noire. Le religieux voudrait également que cette pression qui pèse sur certaines femmes noires soit mise au ban, car l’islam bannit toute forme de transformation à titre esthétique.