Violations des droits des travailleurs : Les exigences de la section Synpics du Groupe Futurs Médias…

« Conformément aux décisions prises lors de son assemblée générale du 17 Avril 2024 dans les locaux de la RFM« , la section SYNPICS du Groupe Futurs Médias (GFM) a observé un port de brassards rouges ce lundi 22 Avril 2024. Il s’agit là, selon un communiqué rendu public, « du premier acte du plan d’action élaboré face aux nombreuses violations des droits minimas des travailleurs du groupe de presse fondé par Youssou Ndour« . A cet effet, un préavis de grève sera déposé « incessamment » pour réclamer la résolution définitive de la plateforme revendicative qui s’articule autour de sept points de revendications dont ils réclament la satisfaction totale. Il s’agit de « l’octroi de contrats de travail en bonne et due forme et l’arrêt des contrats abusifs dits de « prestation ». Beaucoup de travailleurs du groupe ne disposent d’aucun contrat travail et ce, malgré plusieurs années de labeur ; L’arrêt immédiat de l’exploitation des correspondants de l’audiovisuel payés des misères à raison de 2000 frs Cfa par envoi ; Le recrutement des correspondants, qui depuis des années ne dispose que d’un station de prestataire ; Le Paiement des salaires à échéance légale (au plus tard le 8 et le versement des cotisations sociales) conformément au Code du Travail ; Le respect des accords de paiement du 13e mois, acquis syndical obtenu de très haute lutte ainsi que l’augmentation des rémunérations ; L’arrêt des recrutements de prestige non pertinents qui grèvent le budget de l’entreprise sans plus-value ; La sécurité sanitaire des travailleurs et de leur famille« . En outre, « la section réclame la mise en œuvre d’une politique de formation continue des agents ainsi que la redéfinition de la stratégie commerciale, plus adapté au marché sénégalais » .