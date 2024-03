Victoire Bassirou Diomaye : Le comité de défense des intérêts du tourisme jubile

Le comité de défense des intérêts du tourisme pour l'élection présidentielle de 2024 se réjouit de la victoire du candidat Président *Bassirou Diomaye Faye*, qui consacre la vitalité de notre démocratie, celle de la rupture et du renouveau du tourisme, pilier incontournable de notre économie. L'ensemble des membres du comité prie pour le nouveau président et lui souhaite beaucoup de réussite et de réalisations au grand bonheur des populations. Le Président du comité de défense des intérêts du tourisme se dit honoré d'avoir échangé ce matin au téléphone avec le nouveau Président de la République son Excellence *Bassirou Diomaye Faye*, et lui a présenté le mémorandum sur le tourisme 2024. Le comité de défense des intérêts du tourisme félicite une nouvelle fois le Président *Bassirou Diomaye Faye* et souhaite l'accompagner dans sa politique touristique en vue d'un changement conformément à sa vision en collaboration avec le secteur privé national. *Le Président Mouhamed faouzou Dème Expert en tourisme*