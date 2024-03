« Une sortie du franc CFA n’est pas pertinente », Réponse de Macky à Diomaye

Bassirou Diomaye Faye, candidat à la Coalition ‘Diomaye Président’, a proposé une révision des liens avec la France et le franc CFA. En réaction à ces propositions, le Président Sall a souligné que le scénario d’une sortie du franc CFA n’était pas pertinent à ses yeux. Il a expliqué que l’élection de son candidat, Amadou Ba, garantirait la stabilité, tandis que l’élection de Diomaye Faye pourrait perturber significativement l’économie du pays et la stratégie en matière énergétique. Le Président Macky Sall a insisté sur la priorité de maintenir le développement économique, en citant l’emploi, l’entrepreneuriat, l’agriculture et l’infrastructure comme des domaines clés. Il a souligné les progrès déjà accomplis et a mis en avant l’importance de maintenir la confiance des investisseurs pour continuer la croissance et la prospérité au Sénégal.