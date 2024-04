Un enfant de six (6) ans perd la vie dans l'effondrement d'une dalle á Yeumbeul-Sud

Une tragédie s'est déroulée dans la commune de Yeumbeul-Sud (banlieue dakaroise), au quartier Médinatoul Mounawara, dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 avril 2024. Le corps sans vie d'un enfant âgé de six ans a été retiré des décombres de l'effondrement d'une dalle. C'est dans l'une des chambres situées au rez-de-chaussée, occupée par la famille Guèye, que la dalle a cédé, prenant au dépourvu tous les membres de la famille. Le chef de famille et son épouse ont survécu, mais avec de graves blessures. D'après L'Observateur, le premier souffre de fractures à la tête et de blessures aux côtes, tandis que la dame a été blessée au pied droit. Malheureusement, leur jeune garçon, Serigne Mbaye Guèye, âgé de six ans, a été retrouvé sans vie sous les débris. Son corps a été ensuite acheminé à la morgue de l'hôpital de Pikine. La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cet accident tragique.