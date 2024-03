Thierno Alassane Sall salue l’attachement des Sénégalais à la démocratie

Thierno Alassane Sall, candidat à la présidentielle sous la bannière de ”République des valeurs” (RV) a rendu, dimanche à Thiès, un hommage aux Sénégalais qui ont rendu possible la tenue du scrutin. ” Je voudrais rendre grâce à Dieu et saluer le peuple sénégalais qui, dans sa maturité, a tenu à exprimer son attachement à la démocratie et à l’élection”. Pour lui, cette posture du peuple sénégalais a permis la tenue de ce scrutin un mois après la date initiale à laquelle il était prévu, “dans des conditions difficiles” liées au mois de Ramadan et après une campagne électorale écourtée. Si cette élection a été organisée, c’est grâce à “l’engagement et la détermination” de beaucoup de citoyens, d’hommes politiques, d’universitaires, de membres de la société civile, a-t-il insisté. Il n’a pas manqué d’évoquer l’attitude du cardinal Benjamin Ndiaye et de Serigne Amsa Mbacké de Touba, deux leaders religieux qui se sont prononcés de façon claire pour dire au président de la République qu’il était temps de “passer aux choses sérieuses”. Disant n’avoir pour le moment eu écho d’aucune irrégularité, Thierno Alassane Sall a noté que c’est la preuve que “la paix repose sur la vérité”. “C’est un jour de rendez-vous des Sénégalais avec leur propre histoire”, a-t-il dit. Il invite les populations à “sortir en masse”, pour exprimer leur choix et de montrer ainsi que c’est à elles que revient le dernier mot. Il leur a demandé de faire “au nom de Dieu” un choix pouvant sortir le pays des difficultés qu’il traverse.