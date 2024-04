Taïwan : Un séisme, le plus puissant à frapper l’île depuis 25 ans, fait 9 morts et 821 blessés

Un séisme sous-marin d’une magnitude de 7,4 a secoué Taïwan mercredi, marquant le plus puissant tremblement de terre à frapper l’île en 25 ans. Des alertes au tsunami ont été déclenchées avant que le risque ne soit écarté. Le bilan des autorités taïwanaises fait état d’au moins neuf personnes décédées et de plus de 821 blessés, avec également 50 personnes portées disparues, selon l’agence de presse Reuters. Toutes les victimes ont été recensées dans la région montagneuse de Hualien, située sur la côte est de Taïwan, près de l’épicentre du séisme. Trois personnes ont perdu la vie sur un sentier de randonnée et une quatrième dans un tunnel routier, selon les autorités. À Hualien, deux immeubles se sont effondrés, laissant craindre des personnes prises au piège. Les informations sont actuellement limitées, a déclaré un responsable des pompiers de cette ville portuaire comptant près de 100’000 habitants. → A LIRE AUSSI : Gouvernement de Ousmane Sonko : Une nouvelle annonce tombe ce mercredi matin La magnitude du séisme a été évaluée à 7,5 par l’Agence météorologique japonaise (JMA), à 7,4 par l’Institut américain d’études géologiques (USGS) et à 7,2 par l’Agence météorologique taïwanaise (CWA). Suivi de plusieurs répliques, il a eu lieu à faible profondeur peu avant 02 h 00, heure suisse. Initialement, le séisme a déclenché des alertes au tsunami à Taïwan, dans les îles du sud-ouest du Japon et dans plusieurs provinces des Philippines, incitant les habitants des zones côtières à se réfugier en altitude. Les autorités japonaises et philippines ont finalement levé leurs alertes, et le Centre d’alertes au tsunami du Pacifique, basé à Hawaï (États-Unis), a annoncé vers 04 h 00, heure suisse, que « la menace de tsunami est maintenant largement passée », tout en recommandant aux habitants des régions côtières de rester vigilants. L’aéroport de Naha, le principal de l’île japonaise d’Okinawa, a suspendu ses opérations, mais les vols ont repris après la levée de l’alerte. Les vols à destination de cette région ont été déroutés, mais les enregistrements des départs ont repris normalement.