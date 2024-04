« Soutenir Bassirou Diomaye et Ousmane Sonko dans la conduite des affaires de la République » (Malick Gakou)

Au terme de l’élection présidentielle du 24 mars dernier, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été élu avec 54,28 % des suffrages valablement exprimés. 19 candidats était dans la course. Parmi eux, le candidat malheureux Malick Gakou, qui, après les échéances, s’est adressé à ces militants en ces mots : « Mes mots seront d’abord des mots de profond remerciement et de reconnaissance à l’endroit de tous ceux et toutes celles qui ont voulu nous témoigner, par leur vote, leur confiance ». Etant arrivé 18ème lors du scrutin avec ses 6343 voix, soit 0,14%, Malick Gakou dit « tirer toutefois de la satisfaction d’avoir travaillé avec une équipe unie, solidaire, motivée. Je remercie et félicite très chaleureusement les leaders de partis et de mouvements membres de la coalition Gakou 2024 qui n’ont ménagé aucun effort pour le triomphe de notre idéal pour le Sénégal ». Il a ajouté, en félicitant Bassirou Diomaye Faye pour son élection : « Ces résultats sont le couronnement des efforts conjugués pour la préservation de notre état de droit et de notre démocratie ». Le leader de Grand Parti a également informé que son parti fera une « évaluation exhaustive » de sa participation à ce scrutin présidentiel. Avant d’appeler, par ailleurs, à présent « à soutenir le Président Bassirou Diomaye Faye et le président Ousmane Sonko dans la conduite des affaires de la République, conformément à nos engagements communs autour de la charte de notre coalition Yewwi Askan Wi ».