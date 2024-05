Sénégal Numérique SA : Cheikh Bakhoum réagit à son limogeage …

Cheikh Bakhoum a exprimé sa gratitude et son acceptation après avoir été démis de ses fonctions en tant que Directeur général de Sénégal Numérique SA, anciennement connue sous le nom d’Agence de l’Informatique de l’Etat (ADIE). « Alhamdoulilah. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège qu’IL m’a accordé, dix ans durant, au service de mon pays en tant que Directeur général de cette grande structure de l’Etat, Sénégal Numérique SA », écrit Cheikh Bakhoum dans un post sur sa page Facebook. Cheikh Bakhoum a profité de l’occasion pour remercier le Président Macky Sall pour sa confiance continue au cours de plus de 15 ans de collaboration politique et professionnelle. « Je lui serai éternellement reconnaissant pour m’avoir donné l’opportunité de servir mon pays dans un secteur aussi stratégique que le numérique, » a-t-il ajouté. M. Bakhoum a exprimé sa profonde gratitude envers ses collaborateurs et la population sénégalaise : « Si nous avons pu avoir des résultats à la tête de Sénégal Numérique SA, c’est naturellement grâce à la compétence et au dévouement sans faille du personnel. Je remercie infiniment les différents collaborateurs et plus généralement toute la population sénégalaise. » Il a également adressé ses vœux de succès à son successeur, Isidore Diouf. « Je souhaite à mon successeur, Monsieur Isidore Diouf, plein succès dans sa nouvelle mission exaltante à la tête de Sénégal Numérique SA », déclare-t-il.