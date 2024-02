Saraya : 48 incendies de brousse emportent plus de 2000 hectares du tapis herbacé

Au cours des deux premières semaines de février, le département de Saraya, situé dans la région de Kédougou à l'est du Sénégal, a été le théâtre de 48 incendies de brousse, détruisant impitoyablement 2249 hectares de végétation, selon le Capitaine Papa Gora Dieng , chef du secteur départemental des Eaux et forêts. Le Capitaine Dieng a révélé que l'arrondissement de Bembou a enregistré 32 feux de brousse consommant 1619 hectares, tandis que Sabodala a subi 12 incendies affectant 570 hectares, et la commune de Saraya a été touchée par 60 hectares dévastés. Selon Le Quotidien, les conséquences écologiques sont alarmantes, avec la perte de diverses espèces végétales et animales, entraînant une baisse significative de la productivité du sol, compromettant la Régénération naturellement assistée (ARN) et accentuant l'érosion. Au-delà des impacts environnementaux, ces incendies de brousse ont également eu des répercussions socio-économiques majeures, entraînant la perte de récoltes et alimentant une famine économique persistante dans la région. La population rurale, confrontée annuellement à ces feux dévastateurs, se voit contrainte à la transhumance et fait face à des problèmes de malnutrition liés à une carence en protéines animales. Le secteur des Eaux et forêts de Saraya a lancé une série d'initiatives de sensibilisation, organisant 30 causeries et 5 émissions radiophoniques pour informer la population sur la prévention des feux de brousse. Des mesures concrètes ont été prises, telles que la création de 30 comités de lutte contre les feux de brousse et l'ouverture de 25 km de pare-feu dans la zone. Le Capitaine Papa Gora Dieng a appelé les autorités territoriales à assumer pleinement la responsabilité environnementale et a sollicité le soutien des sociétés minières exploitées dans la région pour aider les communautés à implanter du matériel de lutte contre les incendies de brousse. La nécessité d'une action collective se fait ainsi pressante pour protéger l'écosystème fragile de Saraya et soutenir les moyens de subsistance locaux.