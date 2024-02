Saint-Louis : 24 morts dans le chavirement d’une pirogue (gouverneur)

Au moins 24 personnes sont décédées dans le chavirement d’une pirogue survenue, mercredi, au large de Saint-Louis, selon le dernier bilan communiqué par le gouverneur, Alioune Badara Sambe. ”Présentement, le bilan qu’on peut mettre à la disposition de la presse est d’au moins 45 victimes dont 24 corps sans vie et 21 blessés dont trois relativement graves. Ces 21 blessés sont pris en charge au niveau de l’hôpital régional de Saint-Louis”, a-t-il déclaré à la presse. ”Les corps ont échoué sur la plage de Goxu Mbathie, à hauteur de Guet Ndar, sur la frange côtière de Saint-Louis”, a ajouté le chef de l’exécutif régional. Avec le flux de personnes débarquant sur la plage, les habitants ont su qu’il s’agissait des migrants irréguliers. ”Immédiatement les secours ont été organisés et ont permis de prendre en charge les blessés rescapés”, a indiqué le gouverneur, annonçant la mise en place d’un comité régional de crise, lequel réunit le préfet du département de Saint-Louis et les différentes composantes des Forces de défense et de sécurité (FDS).