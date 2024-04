Russie : Mystère autour du décès de l’étudiant Sénégalais Amadou Tidiane Diallo

L’Association des sénégalais en fédération de Russie, à travers un communiqué transmis, informe que leur frère Sénégalais dénommé Amadou Tidiane Diallo disparu depuis le 06 Août 2023 à Moscou est décédé et inhumé à Moscou d’après l’Ambassade du Sénégal à Moscou… « Oui le jour du 06 Août même, il aurait eu un malaise dans la rue, décédé à l’hôpital, inhumé de manière unilatérale au cimetière Dutkova. Nous nous rappelons tous des efforts fournis et recherches effectuées depuis des mois pour retrouver le frère étudiant Amadou Tidiane Diallo. Au matin du 21 Février 2024, après 7 mois de vaines recherches, l’Ambassade du Sénégal en Fédération de Russie, par le biais d’un courriel électronique a informé la famille du décès de leur fils Amadou Tidiane Diallo », indique le document. Avant d’enchaîner : « il faut préciser que jusqu’à ce jour aucun document officiel, rapport ou courriel venant des autorités Russes concernant la mort et l’inhumation de notre frère Amadou Tidiane Diallo, n’a été présenté ni à la famille, ni aux Sénégalais en Fédération de Russie… ».