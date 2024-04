Retard de salaires, conditions de travail, manque de transparence dans la gestion des affaires de l’entreprise : les travailleurs du groupe de presse Emedia broient du noir

Cela se complique davantage dans les entreprises de presse sénégalaise. Apres le groupe Futur Media, où les employés comptent déposer un préavis de grève, le syndicat des travailleurs de Emedia dénonce de son côté le mutisme de la direction malgré les interpellations répétitives. Dans un communiqué « le syndicat tient à exprimer son indignation après avoir observé, malgré plusieurs interpellations, un énième retard des salaires qui handicape, fortement, le personnel du Groupe. Moral au rabais, détermination au ralenti, cadence inférieure à la normale : l’environnement dans lequel baigne l’entreprise inquiète. Et c’est pourquoi, après avoir recueilli la colère du personnel, écouté leurs doléances», le syndicat des travailleurs de Emedia a pris les décisions suivantes : Pour se faire entendre, le syndicat a mis en place un plan d’action qu’il compte mener - Dépôt d’un préavis de grève sur la table de la direction générale. - Port de brassards rouges à partir de jeudi 25 avril - Grève virtuelle à partir de jeudi 25 avril. Une pléthore de revendications sur la table de la direction : - Retard répété et répétitif du paiement des salaires - Régularisation des travailleurs - Absence de RH et de DAF dans l’entreprise - Absence de transparence dans la gestion des affaires de l’entreprise - La logistique et la question du chef de parking - Manque de communication ».