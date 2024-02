Respect de la constitution, libération des enseignants : L’école paralysée par une grève totale ce jeudi…

L’école sénégalaise sera complètement paralysée ce jeudi et vendredi. Un important regroupement de syndicats d’enseignants, comprenant le CUSEMS/A, le SADEF, le SYDELS/CNTLS, l’UDEN/R, l’UES et le CIS, a en effet déclaré une grève totale de 48 heures pour les jeudi 29 février et vendredi 1er mars 2024. En plus de demander le respect de la Constitution, du calendrier électoral et la libération de tous les enseignants détenus arbitrairement dans les prisons, les grévistes réclament l’élimination immédiate du statut des décisionnaires, une augmentation optionnelle de l’âge de la retraite, la réforme des contenus et des grades, ainsi que la régularisation de tous les statuts précaires. Ils exigent également la fin de toutes les lenteurs dans la production des actes administratifs des enseignants, l’apurement de tout le passif lié à la formation des enseignants et le respect de tous les accords signés.