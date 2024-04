Rencontre entre Diomaye et le secteur privé : Le démenti de l'union des commerçants à Dakaractu

Suite publication d'un article par le site Dakar actu intitulé : Audience avec le patronat : Quand le Président Diomaye ignore les errements de Serigne MBOUP. Nous tenons à informer l'opinion nationale et internationale que ledit article est complètement faux, nul et de nullité absolu. En effet comme tous les autres chefs d'entreprise (Patronat), le Président de la République les a reçus et écoutés religieusement avant de prendre acte sans ipso facto donner de réponse. Et conformément aux règles protocolaires Monsieur Serigne MBOUP a été reçu comme les autres et les civilités ont été au rendez-vous. Par ailleurs aucun journaliste encore moins un patron de presse n'a été reçu au même titre que le patronat. En conséquence aucune information n'a été divulguée par les hôtes du Président, pas de communiqué aussi de la présidence. Sur ce, comment on peut livrer une information juste et vraie à moins que la personne soit de mauvaise foi ou qu’elle tente de dénigrer la personnalité. Ainsi le droit de réponse s'impose pour qu'au moins l'honneur et la réputation de Monsieur Serigne MBOUP soient sauvés afin que nul n'en ignore. Pour votre information, mon intervention a principalement porté sur : « Le respect du calendrier électoral et la limitation des mandats doivent aussi s’appliquer au secteur privé. Malheureusement depuis 2010 les élections n’ont pas été organisées en dépit de la fin de nos mandats. Cette situation est due à un dilatoire de certains élus qui sont en place depuis plus de 30 ans. Plus grave des décisions rendues par la cour suprême par arrêt n° 25 et 26 du 20 /12 2012 dont copie ci-joint, ne sont pas exécutées par l’autorité consacrant l’illégitimité du président de chambre de Dakar qui malgré cela gère des deniers publics. Ce manquement fragilise notre crédibilité au sein des organisations spécialisées. Pour vous dire que, c’était juste à titre d’information car ce sont des décisions de justice et selon les principes de « JUB - JUBAL - JUBANTI », ces décisions devront être appliquées. CELLULE COMMUNICATION