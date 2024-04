Publication des rapports des corps de contrôle : Abdou Mbow minimise et invite les nouveaux dirigeants au travail

Interpellé sur la publication des rapports des corps de contrôle, Abdou Mbow, président du groupe parlementaire de la Coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) minimise. D’après lui, les nouvelles autorités sont dans les effets d’annonce. « Je n’ai aucun commentaire à faire par rapport à telle faute de gestion. Je ne suis ni procureur ni quelqu’un qui a eu à gérer quelque budget que ce soit » a-t-il réagi sur la RFM soulignant que s’il y a des « fautes de gestion, il faut les dénoncer. S’il y a des poursuites, il faut les faire. Mais de grâce, il faut se mettre au travail ». Pour le parlementaire, le nouveau pouvoir doit surtout s’employer au travail au lieu de ne se préoccuper que de rapports. « Je pense qu’ils (les nouveaux dirigeants) doivent se mettre au travail, c’est mieux parce que le Sénégal a besoin d’un régime qui travaille. Mais on a trop parlé avec ces rapports, publication, des débats en à plus finir. Je pense que, quand même, il faut qu’ils travaillent à régler le problème du budget dont on parle », a dit Abdou Mbow. Pour le reste, il dit attendre que les nouveaux dirigeants se mettent en action pour pouvoir les juger.