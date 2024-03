Propos polémiques de Me Bocar Thiam : La communaute « wolof » reclame des excuses publiques

À la suite du discours empreint de menaces, d’avertissements et d’attaques à l’encontre de la communauté Wolof de Ourossogui, composée de commerçants et d’acteurs du secteur informel par Me Moussa Bocar Thiam, une réponse rapide des intéressés s’est manifestée. Lors d’une conférence de presse tenue hier au marché de la ville, les commerçants ont demandé au ministre de la Communication, Me Bocar Thiam, de présenter des excuses publiques à la communauté Wolof qu’il avait menacée de représailles en cas de vote pour un candidat de l’opposition. Il est à rappeler qu’au cours d’une caravane organisée dans la ville, le ministre avait déclaré que les membres de cette communauté, les « Wolofs », ne pouvaient pas venir à Ourossogui pour y travailler et y gagner leur vie, pour ensuite voter contre le candidat du pouvoir, Amadou Bâ. Allant plus loin, il avait laissé entendre qu’il était au courant de tout ce qui se passait dans la ville et qu’il connaissait chacun et chacune. Il avait affirmé qu’après l’élection présidentielle, tout serait révélé. Lors de leur conférence de presse, les commerçants « Wolofs » exerçant dans cette localité ont vivement critiqué les déclarations du maire, affirmant que celui-ci les avait courtisés lors de son premier mandat en 2014.