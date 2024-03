Présidentielle : La lettre de Mahammad Boun Abdallah Dionne aux Sénégalais

Après avoir démenti ce jeudi qu'il était gravement malade, le candidat Mahammad Boun Abdallah Dionne a écrit ce vendredi aux Sénégalais pour remercier ses soutiens et inviter ses concitoyens à voter pour lui. "Frères et sœurs d'ici et de la diaspora, Partout où vous vous trouvez, vous avez à cœur un Sénégal de paix, de justice et de progrès. Un Sénégal tel que l'avait rêvé le Pr Cheikh Anta Diop. Un Sénégal d'équité, d'équilibre et d'harmonie. Un Sénégal de courage (fit), de Jom (vertu), de kersa et de ngor. De Cabrousse à Médina Ndiatbe, de Fongolimbi à Dagana, de Farafegny à Hamady Hounare, partout où vous êtes, je vous tends une main fraternelle pour vous demander de venir accomplir avec moi le saut qualitatif qui nous ouvre les portes de la victoire. Paysans, pasteurs et pêcheurs, ouvriers, artisans, employés ou agents de l'État ou du secteur privé, je vous invite à accomplir ce saut qualitatif qui va enfin nous mener vers la croissance et l'épanouissement. Notre chance, c'est d'être une nation pétrie dans l'unité et bâtie sur le socle d'un commun vouloir de vie commune. Au moment où je m'adresse à vous, mes pensées vont vers ceux qui nous ont permis, au prix de multiples sacrifices, d'être là où nous sommes aujourd'hui. Je veux citer sans être exhaustif, Elhadj Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba, Mame Limamoulaye, Cheikh Ibrahima Niass, Mgr Yacinthe Thiandoum. Je veux citer aussi nos illustrés amazones comme Ndate Yala et les femmes de Nder, Aline Sitoe Diatta pour glorifier et immortaliser leurs œuvres. Chers compatriotes, chers amis qui avez choisi le Sénégal comme patrie d'adoption, je vous invite à bâtir ensemble une nation sur le socle de la vérité et de la justice, gage de paix et de stabilité. Je sais que vous en êtes capables car vous avez toujours fait preuve de résistance et de résilience face à toutes les épreuves que nous avons eu à traverser ensemble. Je sais que vous n'abandonnez pas les principes qui fondent notre commun vouloir de vie commune qui nous obligent à rester unis et solidaires. Je m'engage donc à être votre serviteur dans le bonheur comme dans les épreuves en ayant en ligne de mire l'objectif commun de gagner la bataille du développement et de l'épanouissement individuel et collectif. C'est le serment que je vous délivre en tant que pacte sacré en cette fin de campagne électorale, qui ouvre une nouvelle ère pour un Sénégal de paix et de justice, un Sénégal réconcilié avec lui-même, un Sénégal où chacun regarde son voisin comme un frère, comme une sœur, un Sénégal où la réussite de chacun sera celle de tous, un Sénégal qui illuminera le monde par la justesse de ses choix, la sagesse de ses décisions, la solidité de sa démocratie", a-t-il écrit.