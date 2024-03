Présidentielle 2024 : L’appel solennel du CUDIS aux candidats

Le Cadre unitaire de l'islam au Sénégal appelle les candidats à faire preuve de sens élevé de la responsabilité, dans la préservation et la transmission des fondements de la paix et du vivre-ensemble au Sénégal. Le Cudis met l'accent sur les acquis de notre pays fondés en conjuguant la parenté, le métissage, la tolérance religieuse et dont les pères fondateurs ont toujours fait de la non-violence leur principe et leur posture. En ce sens, Dr Cheikh Guèye, membre de cette association, invite les prétendants au fauteuil présidentiel à préserver ce legs au nom du respect des principes républicains. « L'élection présidentielle de 2024 sera un moment fort de l'expression de la volonté populaire des Sénégalais, malgré tout ce qui s'est passé depuis un certain nombre de mois. Les candidats doivent faire preuve à présent de sens élevé de la responsabilité dans la préservation et la transmission des fondements de la paix et du vivre-ensemble au Sénégal », exhorte-t-il sur iRadio. Avant d’ajouter : « Notre pays a été fondé en conjuguant la parenté, le métissage, la tolérance religieuse et ces fondateurs ont toujours fait de la non-violence leur principe. La convivialité entre les composantes du peuple sénégalais constitue le trésor à fructifier. Plus que l'or, le pétrole ou le gaz, les candidats ont la responsabilité historique de préserver ce legs au nom du respect des principes républicains », selon Dr Cheikh Guèye. Il appelle également les citoyens à se rappeler qu'aimer son pays est un devoir religieux et qu'en conséquence, ils doivent participer à choisir le meilleur dirigeant pour aujourd'hui et pour demain. Il les invite par ailleurs à aller retirer leurs cartes d'électeur pour voter massivement.